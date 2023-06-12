На Подолі з’явився новий мурал, присвячений волонтерам

На київському Подолі з’явився новий мурал «Підтримка», присвячений українським волонтерам. Артпроєкт на вулиці Ярославській, 31 в рамках молодіжної ініціативи #ВліпиЗаСебе реалізувала організація GoGlobal у співпраці з комунікаційною агенцією ETER.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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Мурал являє собою малюнок пари, що застигла в обіймах один одного. Їхні тіла вкривають обійми ще безлічі рук, котрі символізують всі благодійні фонди та громадські організації, які з початку повномасштабного вторгнення «обіймають» передову.
У рамках проєкту створення стінопису команда #ВліпиЗаСебе також провела відкрите голосування за волонтерські організації та фонди, які українці підтримують найбільше. Цей перелік можна буде побачити, навівши камеру смартфону на QR-код, розміщений на стінописі. Серед фондів, що наявні за посиланням, UAnimals, United24, Солом`янські котики, Будуємо Україну Разом, Український Жіночий Батальйон та багато інших.
В основі ескізу муралу «Підтримка» лежить робота відомого канадського художника та ілюстратора Еріка Пауза, що має дуже символічну назву «Без тебе не існує мене»: так само без взаємодопомоги та підтримки фронту та тилу не існувало б країни. Ерік активно підтримує Україну та з радістю зголосився надати одну зі своїх популярних робіт для втілення у якості муралу в Києві.
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