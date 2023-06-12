У Харкові затримали зрадника, який вивідував українські позиції біля кордону (відео)

Служба безпеки затримала у Харкові російського агента, який шпигував за позиціями Сил оборони поблизу кордону з рф.

Зрадником виявився 52-річний мешканець Харкова, якого російське гру завербувало на початку повномасштабного вторгнення.

Він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. Насамперед його цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

Також він фіксував напрямки руху української військової техніки та локації укріпрайонів і фортифікаційних споруд в області.

Для цього чоловік об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості.

Зібрані дані зрадник передавав через месенджер представнику російської воєнної розвідки, який перебував на території рф.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.

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