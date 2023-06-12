Співачка TERESSAпрезентує трек «Раз два три», написаний авторкою Tik-Tokхіта

Молода співачка TERESSA дебютую із яскравою піснею та відеороботою «Раз два три». Виконавиця, справжнє ім’я якої Тереза Стефанюк, вривається у музичну індустрію з треком, написаним авторкою TikTok-хіта ROMA TUZ. Взимку-2023 трек «Автомат» авторства та виконання ROMA TUZ потрапив до топу українських музичних трендів YouTube та ТОП-50 українського Shazam. І відтепер її композиції співають колеги, серед яких – TERESSA.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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За словами співачки, їх хотілось створити трек, який стане яскравою згадкою літніх канікул для українських підлітків. Всупереч жахливим подіям та новинам, які оточують нас через повномасштабне вторгнення росії, ніхто не забере у них дитинства та юності. Наразі їм доводиться хапатись за кожний яскравий момент життя. І TERESSA сподівається, що трек «Раз два три» стане для її однолітків справжньою віддушиною.

«Кожного з нас пісні супроводжують протягом життя. Вони – супутники усіх наших подій і гарних, і не дуже. Я особисто знаю, як підлітки обожнюю всесвіт музики. І ми намагались створити такий трек, який зможе їх трохи відволікти від турбот та поганих думок. Це вайбова пісня, під яку я мрію, щоб мої однолітки запам’ятали з позитивними споминами літо-2023», – прокоментувала TERESSA.

Літню композицію доповнив і яскравий кліп, над створенням якого працювала велика команда в Івано-Франківська. Щоб підкреслити атмосферність, команда пішла на доволі креативні рішення. До прикладу, для створення зеленої локації у тролейбусі було використано майже 50 зелених вазонів та рослин. Своєю чергою, TERESSA не залишилась осторонь створення відеороботи.

«Основні ідеї ми пропрацювали разом з режисером. Нам хотілось зробити яскравими просто буденні речі. Той самий кошик із супермаркету – ми ним користуємось майже щоденно, проте було вирішено додати йому трохи квітучості завдяки ікебані. Так само і тролейбус – ним ми часто їздимо і інколи уявляємо, що ми у салоні одні, а навколо нікого. І можемо робити все, що завгодно», – поділилась виконавиця.

Щодо майбутніх релізів, то співачка вже працює над матеріалом, який слухачі почують вже згодом.