В Україні вперше провели онлайн-змагання з серфінгу (фото, відео)

Українська асоціація серфінгу провела перші всеукраїнські онлайн змагання UA Surfing Online Cup 2023 із лозунгом Surf for Solidarity with Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Організатори хотіли об’єднати українських серферів, зокрема й тих, хто наразі не має доступу до океану через війну. Тому для змагань і обрали онлайн-формат.

Учасники мали лише відправити відео проїздів, знятих останнім часом. Реєстрація тривала місяць, після чого відбулося 2 раунди змагань: кваліфікація і фінал. У залік йшло по 2 хвилі з максимальними балами.

Змагання проходили в колаборації з Asian Surf Cooperative — авторитетної серф-організації, що провела чимало чемпіонатів у різних країнах Азії.

Список переможців та призерів Surfing Online Cup 2023:

Amateurs: 1 місце — Анна Клімова;

Longboard Classic: 1 місце — Ірина Бушкова, 2 місце — Таїсія Бикова, 3 місце — Олександр Терещенко;

SUP Surfing: 1 місце — Олександр Іванюшин;

Shortboard Juniors: 1 місце — Іван Миненко;

Shortboard Women: 1 місце — Дарія Король, 2 місце — Ніна Заводчикова;

Shortboard Men: 1 місце — Сергій Кухарський, 2 місце — Олександр Терещенко, 3 місце — Ілля Варфоломєєв.

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