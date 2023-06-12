Україна до кінця 2024 року отримає ще пʼять батарей Patriot

Корпорація Raytheon Technologies планує виготовити ще пʼять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.
Читай також: На Подолі з’явився новий мурал, присвячений волонтерам
За його словами, Raytheon збільшує виробництво до 12 батарей Patriot на рік.
Він наголосив, що компанія була вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.
Україна, як пише видання, доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше.
WSJ пише, що Україна має у розпорядженні як ракети PAC-2, які використовують заряд вибухової речовини для ураження цілей, так і PAC-3, які знищують ракету чи літак на високій швидкості.
- В Україні покажуть документальне кіно про блокаду Маріуполя
- Володимир Зеленський приїхав на Херсонщину – ВІДЕО
- Верховний суд Нідерландів постановив повернути “скіфське золото” Україні
- В Олешках під водою опинився унікальний будинок-музей Поліни Райко
- Росія зруйнувала щонайменше 571 українську бібліотеку
- Українські сили досягли локальних успіхів у Запорізькій області – ISW
- Міжнародні партнери надали українським водоканалам допомоги на понад $170 мільйонів
- Евакуйовані мешканці Херсонщини можуть знайти житло через програму “Прихисток”
- Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро