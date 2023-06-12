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Україна до кінця 2024 року отримає ще пʼять батарей Patriot

12.06.2023

Корпорація Raytheon Technologies планує виготовити ще пʼять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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За його словами, Raytheon збільшує виробництво до 12 батарей Patriot на рік.

Він наголосив, що компанія була вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.

Україна, як пише видання, доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше.

WSJ пише, що Україна має у розпорядженні як ракети PAC-2, які використовують заряд вибухової речовини для ураження цілей, так і PAC-3, які знищують ракету чи літак на високій швидкості.

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