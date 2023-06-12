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Українські військові звільнили село Новодарівка на Запоріжжі (карта)

12.06.2023

Сили оборони звільнили село Новодарівка, яке знаходиться на межі Запорізької та Донецької областей. Про це повідомила пресслужба Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

Зазначається, що село звільнили ще 4 червня. Протягом наступних дій ворог здійснив численні спроби повернути населений пункт, але не досяг успіху.

«Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх!», — йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що за 10-15 км на схід від Новодарівки українські військові також здійснюють контрнаступальні дії та вже звільнили села Нескучне, Благодтне та Строжове.

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