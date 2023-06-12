1 000 000 грн. для ОхматДит – актори «CHILDREN’S SHOW» та ГО «ВПО України» обʼєдналися, щоб зібрати кошти для маленьких українців під час вистав «Венздей. Продовження»

1 червня у Києві з аншлагом завершилась перша частина туру «Венздей. Продовження». Це захоплюючий дитячий комедійний детектив – інтерактивна вистава про родину Адамсів, де діти не тільки глядачі, а й повноцінні учасники неймовірної, загадкової історії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Під час таких вистав на глядачів чекають і електричне шоу від дядечки Фестера, і танцювальні флешмоби від Еніт та Пакслі, і звісно той самий танець від Венздей і ще багато-багато цікавого! Тур продовжується, тож – не пропустіть виставу у своєму місті!

Частина коштів від прибутку з кожного виступу піде на підтримку дітей-переселенців та облаштування укриття для дітей, що перебувають у відділеннях педіатрії, молодшого дитинства, неврології, ендокринології та у ВІЧ-відділенні НДСЛ Охмадит. Ціль благодійного збору – 1 000 000 грн. Також, на кожну виставу у всіх містах туру виділяється окрема квота безкоштовних квитків для родин ВПО з Луганщини, Донеччини, Херсонщини та інших тимчасово окупованих територій України.

Після вистави на всіх бажаючих чекає фотосесія з Венздей та усіма головними героями!

«Коли ми починали проєкт, головною нашою метою було дати можливість студентам, дітям-переселенцям, а також собі можливість творчої реалізації. Коли ми випустили прем’єру, ми зрозуміли що завдяки їй, ми маємо можливість допомогти більшій кількості дітей, не тільки емоційно, але і долучитися до збору коштів для дитячої лікарні “ОхматДит”.

На цей час ми вже відвідали: Київ, Прилуки, Суми, Полтава, Чернігів, Дніпро, Кривій ріг. У деяких містах в нас було по дві вистави за день, одна з яких повністю благодійна.

Через те, що в нашій виставі багато танців та інтерактиву з дітьми, вони дуже задоволені. Після кожної вистави відбувається фотосесія, і діти готові чекати ще 40 хвилин щоб сфотографуватися, обійняти улюблених героїв. Саме це і є емоційний показник успіху вистави. І нас це дуже надихає.

Кожна вистава – це ризик, пов’язаний з повітряними тривогами, ми не нехтуємо безпекою, тому припиняємо виставу під час тривоги. І нам дуже приємно бачити, що люди повертаються до зали, після її закінчення.

Однією з «родзинок» нашого проєкту, є те, що у виставі бере участь місцевий, дитячий колектив. А також в Києві відбулася колаборація з відомим блогером РуханкоМеном. Його творчість гармонійно доповнила сюжетну лінію нашого шоу». – поділились актори та режисер шоу.

Спеціальний гість на київській прем’єрі – РуханкоМен! Один з найпопулярніших тік-токерів серед дітей та підлітків став повноцінним учасником вистави. Його руханка про безпечну поведінку під час повітряної тривоги «Скоро перемога» захопила тренди: понад 25 мільйонів у ТікТок. І так само ця руханка захопила та підняла зі своїх місць в залі і маленьких, і дорослих глядачів спектаклю. Танцювали та співали всі!

РуханкоМен – СКОРО ПЕРЕМОГА (dance версія) | Руханка 2023

Продюсери шоу – агенція «CHILDREN’S SHOW». Промоутери туру по Україні – компанія «Квартал-Концерт». Партнери заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», технічні партнери – компанії «Феєрія» та «Медіатек».

Наступні вистави туру:

11 червня – Черкаси

12 червня – Кропивницький

13 червня – Кременчук

14 червня – Харків

8 липня – Біла Церква

2 вересня – Запоріжжя

КВИТКИ: https://bit.ly/3oZcZXS