Україна отримає ще п’ять батарей Patriot: коли їх нададуть

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п’ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot для України до кінця 2024 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Грег Хейс у коментарі виданню The Wall Street Journal.

За його словами, Raytheon Technologies збільшує виробництво до 12 батарей Patriot на рік.

Зазначається, що наразі Україна має лише дві такі батареї, надані Нідерландами та США. Кожна з них має вісім пускових установок та інше необхідне обладнання.

Хейс наголосив, що Raytheon Technologies була дуже вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО в Україні знищив майже 90% російських цілей. Як додається, Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше, ніж було задумано для збиття цим ППО.

WSJ пише, що ЗСУ мають у розпорядженні ракети PAC-2, які використовують заряд вибухової речовини для ураження цілей, а також PAC-3, які знищують ракету чи літак на високій швидкості.

Нагадаємо, в ніч на 4 травня українські сили ППО завдяки ЗРК Patriot збили російську надзвукову ракет Х-47 «Кинджал».

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