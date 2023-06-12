ОАЕ допоможуть Україні у створенні Суверенного Фонду

Об’єднані Арабські Емірати розпочинають широкомасштабну програму підтримки України у створенні Суверенного фонду України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Page.

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В рамках допомоги ОАЕ Фонд держмайна України та консалтингова компанія Contango (консалтингова компанія Суверенного фонду ADQ) уклали меморандум про співпрацю.

Таке стратегічне партнерство дозволить Фонду держмайна отримати фахову експертизу, підтримку та допомогу під час створення Суверенного фонду та розробки стратегії щодо його діяльності. Contango буде надавати консультаційні послуги для прискорення економічного відновлення України та сприяння стабільному розвитку на основі передового міжнародного досвіду.

«‎Створення Суверенного фонду є важливим кроком для нас у забезпеченні сталого розвитку та оптимізації управління державним майном. Цей фонд буде виконувати роль стратегічного інвестиційного інструменту, спрямованого на збереження та примноження національного добробуту», — підкреслив Голова ФДМУ Рустем Умєров.