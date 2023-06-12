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Українські військові звільнили Макарівку на Донеччині — Міноборони

12.06.2023

Українські військові деокупували населений пункт Макарівка Донецької області. Це вже третій звільнений населений пункт.

Як передає Amazing Ukraine, про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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“Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка”, — заявила Маляр.

Посадовиця зауважила, що на напрямках, де українські війська в обороні — жодної позиції не втрачено. За її словами, на півдні ЗСУ просунулися двома напрямками від 300 до 1500 метрів.

“На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів”, — додала Маляр.

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