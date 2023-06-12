Дебют Реброва. Де дивитись товариський матч Німеччина — Україна 12 червня (фото, відео)

У понеділок, 12 червня 2023 року, збірна України з футболу зіграє з Німеччиною контрольний матч перед іграми кваліфікації Євро-2023.

Цей матч буде дебютним для нового головного тренера збірної України Сергія Реброва, призначення якого відбулося 7 червня. А для збірної Німеччини гра стане ювілейною 1000-ною в історії бундестіму. Перший матч німецька збірна зіграла у 1908 році проти Швейцарії.

Chas News розповідає, де дивитись пряму трансляцію гри Німеччина — Україна.

Німеччина — Україна: пряма трансляція

Поєдинок збірних Німеччини і України розпочнеться о 19:00 за київським часом на «Везерштадіоні» у Бремені.

В Україні наживо трансляцію покажуть:

медіасервіс MEGOGO — для перегляду потрібна підписка

регіональнеі телеканали «Суспільного» (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро тощо).

Коментуватимуть дуель на обох платформах Вадим Шевякін і Сергій Лук’яненко. На MEGOGO передматчева студія стартує о 18:00, а на каналах «Суспільного Мовлення» – о 18:15.

Німеччина — Україна: новини перед грою

Проти німці збірна України зіграє у жовтому комплекті форми.

Німецька команда зіграє в комбінованій біло-чорній формі, яку створили спеціально до цієї ювілейної зустрічі.

Україна — Німеччина: історія зустрічей

Збірні України та Німеччини зустрічались вісім разів (лише одна гра була товариською). «Синьо-жовті» ще жодного разу не перемагали — п’ять поразок і три нічиєї.

Тренування збірної України перед матчем 12 червня

Німеччина — Україна: що сказали тренери перед матчем

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: «По-перше, хочемо подякувати Німеччині. Як на мене, Німеччина — одна з країн, яка найбільше підтримує у цій війні. Нам приємно грати тут, грати 1000-й матч для німецької збірної. Але для мене футбол – це емоції. Для наших людей у країні. Нам їх не вистачає. Кожен дивиться, що відбувається під час війни — ми теж.

Я сказав гравцям, що ми повинні дати людям емоції, підтримати їх. І показати завтра на полі характер. Ця гра не офіційна у відборі, але показати характер — важливо. Ми тут та демонструємо, що Україна жива — і ми граємо у футбол».

Ханс-Дітер Флік, головний тренер збірної Німеччини: «Я сподіваюся, що в матчі з Україною ми зможемо присвятити 90 хвилин футболу. Я хочу, щоб глядачі спостерігали за привабливою грою протягом усього поєдинку і отримали винагороду від побаченого. Звичайно, ми граємо проти країни, яка знаходиться в дуже складній ситуації, і це теж знак для нас».

У свіжому рейтингу ФІФА, який опубліковали 6 квітня, Німеччина посідає 14-те місце, Україна — 30-е.

Зазначимо, що попереду у збірної України ще два матчі у відборі на Євро-2024 — проти Північної Македонії (16 червня, 21:45) та Мальти (19 червня, 19:00). Німеччина отримала місце у фіналі Євро як господарка турніру.

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