Російські хакери атакували урядові сайти Швейцарії

У понеділок, 12 червня кілька урядових вебсайтів Швейцарії були недоступними через кібератаку, відповідальність за яку взяла на себе російська група хакерів «NoName».

Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Зазначається, що під DDoS-атаки потрапили різні інтернет-сторінки Федеральної адміністрації Швейцарії та підприємств, пов’язаних з країною. Сайт швейцарського уряду наразі також залишається недоступним.

«Швейцарський Національний центр кібербезпеки (NCSC) разом з адміністративними підрозділами аналізує атаку та визначає необхідні заходи для подолання її наслідків», — йдеться у повідомленні.

DDoS-атака — це кібернапад, метою якого є перевантаження вебсайтів та програм цільовими запитами для втрати доступу до них. Дані під час атак такого типу не втрачаються.

Нагадаємо, раніше хакери зламали акаунт російського «волонтера» і замовили страпони замість дронів.

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