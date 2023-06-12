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Гурт TVORCHI в дуеті з The Hardkiss випустив спільну пісню “Мрійники” – ВІДЕО

12.06.2023

TVORCHI – український гурт, що представляв Україну на Євробаченні 2023, приголомшив своїх прихильників новою музичною співпрацею з гуртом The Hardkiss. Артисти випустили трек під назвою “Мрійники”, який вже здобув велику популярність серед української аудиторії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистів.

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Артисти зізналися, що почали готувати цей трек ще у 2021 році.

Не так ми планували її представити ще тиждень тому… Та, маємо надію, що сьогодні вона подарує комусь віру. Маємо працювати далі і мріяти,
– заявили TVORCHI.

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