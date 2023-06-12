Гурт TVORCHI в дуеті з The Hardkiss випустив спільну пісню “Мрійники” – ВІДЕО

TVORCHI – український гурт, що представляв Україну на Євробаченні 2023, приголомшив своїх прихильників новою музичною співпрацею з гуртом The Hardkiss. Артисти випустили трек під назвою “Мрійники”, який вже здобув велику популярність серед української аудиторії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистів.
Читай також: На Подолі з’явився новий мурал, присвячений волонтерам
Артисти зізналися, що почали готувати цей трек ще у 2021 році.
Не так ми планували її представити ще тиждень тому… Та, маємо надію, що сьогодні вона подарує комусь віру. Маємо працювати далі і мріяти,
– заявили TVORCHI.
- В Україні покажуть документальне кіно про блокаду Маріуполя
- Володимир Зеленський приїхав на Херсонщину – ВІДЕО
- Верховний суд Нідерландів постановив повернути “скіфське золото” Україні
- В Олешках під водою опинився унікальний будинок-музей Поліни Райко
- Росія зруйнувала щонайменше 571 українську бібліотеку
- Українські сили досягли локальних успіхів у Запорізькій області – ISW
- Міжнародні партнери надали українським водоканалам допомоги на понад $170 мільйонів
- Евакуйовані мешканці Херсонщини можуть знайти житло через програму “Прихисток”
- Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро