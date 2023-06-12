Загибель курсантів ДСНС на Харківщині: снаряд наказав розібрати начальник кафедри (фото)

Через загибель двох курсантів-рятувальників у Харківській області, що сталася майже два тижні тому, повідомлено про підозру начальнику кафедри Національного університету цивільного захисту України.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області начальнику кафедри одного з харківських закладів вищої освіти повідомлено про підозру за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 Кримінального кодексу України)», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Що відомо про загибель курсантів-рятувальників на Харківщині

За даними слідства, у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти, 31 травня вибухнув артснаряд калібром 152 мм. Внаслідок цього загинули двоє курсантів-рятувальників, ще один отримав поранення.

До навчального корпусу цей снаряд приніс начальник кафедри. Згодом підозрюваний дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня.

В ОГП зазначили, що студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення.

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