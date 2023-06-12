У Херсонській області евакуйовано майже чотири тисячі людей – Зеленський

У Херсонській області триває евакуація із затоплених населених пунктів внаслідок підриву Кааховської ГЕС. Наразі вдалося врятувати близько чотирьох тисяч осіб.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє TrueUA.info.

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За його словами, десятки міст і сіл залишаються затопленими, найгірша ситуація, як і раніше, на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Крім того, гарант відреагував і на обстріл евакуаційних бригад. Він зауважив, що “навіть звірі моральніші”, ніж російські окупанти.

“Російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, на яких вивозять людей… Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті троє людей, мої співчуття рідним і близьким… Ще десять людей були поранені, із них двоє поліцейських. Це була евакуація з Кардашинки, села на лівобережжі Херсонщини… Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще в затоплених містах і селах і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати… Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава”, — йдеться у повідомленні.

Також очільник держави розповів, що нещодавно Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після катастрофи Генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи.

“Ми вже сприяємо й будемо й надалі сприяти максимально незалежному та обʼєктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом. Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу. Повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста — це обовʼязкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла”, — наголосив Зеленський.