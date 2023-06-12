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Україна та Молдова побудують прикордонний мостовий перехід через Дністер

12.06.2023

Україна та Молдова побудують прикордонний мостовий перехід через Дністер.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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Нову переправу побудують на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць. За планом він має розвантажити міжнародний пункт пропуску «Могилів-Подільський – Отач».

Міст матиме довжину в понад 1400 метрів та 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін. У проєкті також передбачили влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів, а для орієнтування осіб з порушенням зору – попереджувальні тактильні смуги.

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