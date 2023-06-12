Україна та Молдова побудують прикордонний мостовий перехід через Дністер.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

Читай також: Черговий обмін полоненими: додому повернулися 95 українських захисникі

Нову переправу побудують на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць. За планом він має розвантажити міжнародний пункт пропуску «Могилів-Подільський – Отач».

Міст матиме довжину в понад 1400 метрів та 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін. У проєкті також передбачили влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів, а для орієнтування осіб з порушенням зору – попереджувальні тактильні смуги.