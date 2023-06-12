Володимир Зеленський встановив 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом

У понеділок, 12 червня президент Володимир Зеленський підписав закон «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років», який встановлює відзначення цього дня в Україні на 8 травня. Цей день вважатиметься вихідним.

Про це свідчить кратка закону на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці вказано, що Україна як цивілізована, миролюбна та демократична європейська держава вшановує пам’ять про подвиг кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв, кого торкнулась війна, — цивільних, які постраждали від окупації і бойових дій, остарбайтерів, підпільників, дітей війни та інших.

Для громадян України є обов’язком пам’ятати, ціною яких величезних втрат здобуто перемогу над нацизмом.

«З огляду на зазначене та з метою відновлення історичної правди та справедливості Україна як невід’ємна частина великої європейської родини має відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня», — йдеться у записці

День перемоги у Другій світовій війні

З 2015 року 8 травня в Україні відзначали День пам’яті та примирення відповідно до закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років», а 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цьогоріч президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи — свята єдності усіх європейців, які знищили нацизм.

Одночасно Зеленський подав до ВРУ як невідкладний для позачергового розгляду законопроєкт про встановлення в Україні 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років. Зокрема, законопроєктом пропонується встановити 8 травня вихідним днем, а 9 травня — робочим.

29 травня Верховна Рада України підтримала законопроєкт №9278: за нього проголосували 317 народних обранців.

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