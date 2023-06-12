Стріляв по українських військовополонених за відмову говорити російською: СБУ повідомила йому про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру командиру Росгвардії Костянтину Юдіну, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською мовою.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На початку квітня 2023 року він прибув до місця дислокації російського блокпосту у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі. Тоді на території цього КПП перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд.

Однак, Юдін віддав інший наказ – вишикувати полонених захисників України для допиту. Насамперед його цікавили персональні дані оборонців нашої держави та обставини потрапляння у полон. При цьому Юдін вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою.

«За даними слідства, один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни. Потім Юдін здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба. Рашист повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку. Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською», — розповіли в СБУ.

Після цього росіянин відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Юдіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Тривають заходи для покарання зловмисника за його злочини.

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