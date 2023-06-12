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Окупанти перебазували до Брянської області протикорабельний ракетний комплекс «Бал» (фото)

12.06.2023

Російські окупанти передислокували до Брянської області рф дивізіон ракетного комплексу «Бал». Загарбники модернізували його для стрільби по сухопутних цілях.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Ця установка перебуває у складі 11 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ Чорноморського флоту рф, місце дислокації — Уташ, Краснодарський край. Він призначений для ураження кораблів. Проте через брак ракет «Бал» зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з береговим ракетним комплексом «Бастіон», який стріляє надзвуковими ракетами «Онікс».

На озброєнні комплексу стоять ракети Х-35/35У, які модернізували в 2021 році, збільшивши дальність з 260 до 500 км.

Нагадаємо, що береговий ракетний комплекс «Бал» прийнятий на озброєння в росії у 2008 році. Одна пускова установка несе до восьми ракет.

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