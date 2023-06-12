У Міноборони розповіли, чи можуть росіяни ракетами зруйнувати Київську ГЕС

Уразити Київську гідроелектростанцію ракетами майже неможливо. Для її захисту зроблено все необхідне.

Про це в етері телемарафону повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він запевнив, що Україна «зробила все, що можливо», розуміючи цю загрозу ще 2022 року. У Міноборони не виключали такі дії з боку росіян, тому зосередили на цьому напрямку засоби протиповітряної оборони, а також зробили відповідний маневр сил і засобів.

«Але розрахункова кількість потреби елементів ураження — це як мінімум до ядерного вибуху треба для того, щоб знищити [Київську ГЕС]. Чи підрив зсередини потрібен, як зробили на Каховській ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження, майже неможливо», — констатував Павлюк.

Водночас він підкреслив, що росія почала використовувати техногенні катастрофи як зброю. Тому в Міноборони України не виключають жодних дій з боку росії.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Гідроелектростанція відновленню не підлягає. Підрив призвів до підтоплень територій у Херсонській та Миколаївській областях. Через це декілька мільйонів тонн українського врожаю можуть бути втрачені, а поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

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