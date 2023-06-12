У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел і запроваджують там тривалу комендантську годину

До мікрорайону Корабел Херсона, затопленого через підрив Каховської ГЕС, забороняється вʼїзд з 13 червня по 19 червня. Протягом тижня мешканці зможуть пересуватися островом лише з 12:00 до 15:00.

Про це у Telegram повідомив Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації.

Обмеження запроваджуються для того, щоб фахівці проводили розмінування та слідчі дії, а комунальники ліквідували наслідки затоплення. Також триватиме евакуація населення, яку проводять представники ДСНС і міська військова адміністрація.

Як тільки спаде вода, у мікрорайоні організують видачу гуманітарної допомоги й ліків, які мешканці зможуть отримати з 12:00 до 15:00 щодня.

Станом на 12 червня з Каховського водосховища вже витекло 72% води.

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