Українські захисники знищили черговий російський вертоліт Ка-52

12 червня українські військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Слава Україні!», — йдеться в повідомленні.

На якому саме напрямку бійці збили літак у Генштабі не уточнюють.

Загалом це вже 300 російський гелікоптер, який знищили Сили оборони з початку повномасштабної війни.

Також відомо, що станом на ранок 12 червня окупанти втратили 314 літаків, 3307 дронів та 216180 своїх військових.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.