“Укрзалізниця” в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе

АТ Укрзалізниця в пілотному режимі запустила продаж квитків у жіночих купе. Подорожі у вагонах нового формату будуть доступні з 30 червня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє UAINFO.org.

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Придбати квиток можна виключно через мобільний застосунок. Щоб отримати доступ до функції, необхідно оновити додаток, зазначили в компанії.

Жіночі купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка на куплені місця буде доступна виключно жінкам та дітям до 6 років.

“Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма”, – розповіли в УЗ.

На час пілотного режиму, придбати квиток у купе для жінок можна буде на потяги чотирьох маршрутів:

№ 81 Київ — Ужгород;

№ 41 Дніпро — Трускавець;

№ 75 Київ — Кривий Ріг;

№ 15 Харків — Ясіня.

Саме ці потяги є “лідерами” за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року.