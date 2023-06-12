Кум Шеви і друг путіна: чим запам’ятався Сільвіо Берлусконі

В понеділок, 12 червня 2023 року, у міланському шпиталі «Сан Раффаеле» помер Сільвіо Берлусконі — найвідоміший і найскандальніший політик сучасної Італії, бізнесмен та мільярдер. Йому було 86 років.

Про смерть Берлусконі міркував так: «Як шкода, що всі ми колись помремо, а у світі залишиться ще стільки чудового та прекрасного!». Дон Сільвіо брав від життя все. Навіть, якщо це йшло всупереч закону чи суспільній моралі.

Chas News згадує досягнення і скандали Сільвіо Берлусконі.

Як Сільвіо Берлусконі заробив великі гроші

Берлусконі народився 29 вересня 1936 року в Мілані в сім’ї банківського службовця.

Дитинство Сільвіо не було безхмарним, а тим більше розкішним. Воно припало на фашистський період в його країні та Другу світову. Після війни юний Сільвіо був змушений шукати всілякі приробітки, щоб допомогти.

Вже мільярдером на початку своєї політичної кар’єри Берлусконі використовуватиме цей образ людини з народу.

Вищу освіту Сільвіо отримав на юридичному факультеті університету Мілана. Батько хотів влаштувати сина в банк касиром, але той відмовився.

На початку 1960-х років Італія переживала будівельний бум, і молодий Берлусконі вирішив «робити гроші» у цій галузі. Батько заліз у свої пенсійні накопичення, допоміг зі стартовим капіталом, і Сільвіо став співзасновником будівельної компанію «Союз забудовників Мілана».

Молодий енергійний бізнесмен-початківець Сільвіо Берлусконі з добре підвішеним язиком і природною чарівністю вів переговори, домовлявся про угоди, «ладнав» питання з чиновниками.

Про здібності Берлусконі промовисто говорить епізод: щоб зробити привабливими квартири у побудованих біля аеропорту «Лінате» будинках, бізнесмен домігся зміни схеми польотів.

З кожним новим проєктом девелопер Берлусконі отримував все більше довіри інвесторів і, звісно, прибутку. Хоча джерела певних інвестицій лишаються вельми туманними і сумнівним. Коли Берлусконі звинуватили у зв’язках з мафією, були свідчення, що гроші «Коза Ностри» від продажу наркотиків переправляли з Палермо до Мілану, а там вкладали, зокрема, у будівельні проєкти Берлусконі.

Хоч там як, але саме на гроші від проєкту поблизу Лінате Берлусконі придбав собі старовинну віллу в Аркорі неподалік рідного міста. Вона до кінця життя бізнесмена залишалась його домівкою і штаб-квартирою. Згідно з останньою волею Берлусконі, він дозволив своїм дітям та родичам після його смерті розпродати все майно — окрім вілли в Аркорі.

А спадок Сільвіо Берлусконі залишив чималий — його статок складав $7 млрд.

Почавши з будівництва, Берлусконі наприкінці 1970-х прийшов у медіа-бізнес. На своїх телеканалах на противагу консервативним державним бізнесмен запропонував італійським глядачам американські бойовики, мильні опери, телевікторини і нічний ефір з напівоголеними красунями. Гроші від реклами (яку також виробляло агентство Берлусконі), помножені на розвиток кольорового ТБ, потекли в кишені новітнього телемагната.

Берлусконі і футбол: кубки «Мілана», яхта для Шеви і хрестини його первістка

У 1986 році Берлусконі придбав футбольний клуб «Мілан», який тоді переживав не найкращі часи. І зробив його найкращою командою не лише в Італії, але й в Європі.

Із Берлусконі «червоно-чорні» 8 разів ставали чемпіонами Італії і 5 разів вигравали Кубок/Лігу чемпіонів!

Одним з творців славної історії «Мілана» на початку ХХІ століття став Андрій Шевченко, який перебрався на Апенніни з київського «Динамо» у 1999 році. В першому ж сезоні у «Мілані» Шева став найкращим бомбардиром Серії А, улюбленцем місцевих вболівальників і, звісно, власника клуба.

Ходила байка, нібито перед початком чемпіонату Шева уклав парі з Берлусконі, що заб’є 25 м’ячів. Бізнесмен нібито поставив на кон свою шикарну 30-метрову яхту. Андрій забив 24 — на гол менше — і отримав яхту не у повну власність, а лише на відпустку.

Втім це дещо прикрашена історія. Насправді, одразу після купівлі Шевченка власник «Мілана» був стримано оптимістичним і говорив: «Добре, якщо він в першому сезоні заб’є хоча б 10 м’ячів». Ці слова переклали Андрію, і він азартно відповів: «Скажіть, що я заб’ю двічі по десять». На це Берлусконі посміхнувся і пообіцяв: «Якщо вийде хоча б 15, дам йому свою яхту на відпустку для круїзу Середземним морем».

Згодом Шевченко одружився на американці Крістен Пазик, яка до того зустрічалась з сином Берлусконі. А коли у 2004 році у пари народився первісток Джордан, мільярдер став його хресним батьком.

Берлусконі володів «Міланом» три десятиліття і продав клуб лише у 2016 році китайцям.

Втім довго жити поза футболом мільярдер не зміг. У 2018-му Сільвіо став власником «Монци», яка тоді грала у третьому італійському дивізіоні. І у минулому сезоні-2022/23 Берлусконі встиг побачити, як його нова команда дебютує в Серії А.

Берлусконі в політиці: дебют у 57 років і перемога за два місяці

З великими грошима часто приходить жага влади, і Берлусконі не став виключенням. У 57 років мільярдер і медіамагнат увірвався у велику політику.

Перемоги у футболі надихнули Сільвіо взяти для назви свого політичного руху футбольний слоган — Forza Italia («Вперед, Італія»). І знову Берлусконі не прогадав.

Рух Forza Italia був заснований у січні 1994 року. А вже за два місяці він переміг на загальнонаціональний виборах, і у травні Сільвіо Берлусконі склав присягу прем’єр-міністра Італії. Він став першим у Європі главою уряду з мільярдним статком.

З 1994 по 2011 рік Берлусконі був прем’єром чотири рази — він є рекордсменом за загальним часом перебування на посаді в Італійській Республіці. Якщо ж враховувати й Королівство Італію, то він поступається лише Беніто Муссоліні і Джованні Джолітті.

У парламенті Берлусконі одразу сформував коаліцію з вкрай правими — неофашисти і постфашистами Ліги Півночі. Це при тому, що батько Берлусконі був антифашистом, і через фашизм в Італії родині маленького Берлусконі навіть довелось деякий час пожити у Швейцарії. А коли Сільвіо закінчив ліцей батько відвіз його в Анціо на американський цвинтар, де показав надгробки військовослужбовців, яким було лише по 22-24 роки. Там Луїджі Берлусконі змусив сина поклястися, що той ніколи не забуде героїзму заокеанських солдатів у визволенні Італії від фашизму.

Берлусконі протягом усього життя досить шанобливо ставився до США та американських цінностей. Що, втім, не заважало йому підтримувати дружні стосунки не лише, скажімо, з Джорджем Бушем-молодшим, але й з лівійським лідером Муаммаром Каддафі та російським президентом володимиром путіним.

Берлусконі і путін: виправдання агресії та вкрадене вино 1775 року

Теплі стосунки у Берлусконі були ще з путінським попередником — Борисом Єльциним. У 1994 році новоспечений прем’єр Італії приймав в Неаполі зустріч «Великої сімки», на яку вперше запросили президента рф. Того ж року Італія і росія підписали договір про дружбу та співробітництво.

У свою другу каденцію Берлусконі у 2001 році познайомився з путіном. І між ними спалахнула тісна дружба. Тільки за перші півтора роки після цього італійський та російський лідери бачилися вісім разів. Вже у серпні 2003 року дочки путіна відпочивали на віллі Берлусконі на Сардинії. Починаючий російський диктатор також провів там кілька днів. Берлусконі у відповідь часто неформально приїжджав в росію на дні народження путіна.

В американській дипломатичній депеші, яку оприлюднив сайт WikiLeaks доповідалось, що італійському політику імпонує «мачистський, вольовий та авторитарний стиль» путіна.

За роки прем’єрства Берлусконі товарообіг між Італією та росією зріс більш ніж удесятеро, а від нафтогазових контрактів Сільвіо отримував неабияку вигоду.

Не дивно, що Берлусконі прозвали «послом путіна в ЄС», оскільки він постійно ретранслював в Європі російську риторику.

У 2014 році Берлусконі заявив, що ставиться з розумінням до проголошення сепаратистських «народних республік» на сході України.

«У тому, що стосується України, я абсолютно не згоден з політикою Євросоюзу і США. Жителі Криму розмовляють російською мовою, вони проголосували на референдумі за приєднання до рідної матінки-росії», — віщав тоді дон Сільвіо наче з методички.

У 2015 році Берлусконі не погребував припхатися з путіним до анексованого Криму. На виноробному комбінаті «Масандра» гостям навіть відкрили пляшку колекційного вина «Херес-де-ля-Фронтера» 1775 року, яке, як вважається, привіз до Криму з Іспанії засновник «Массандри» граф Воронцов.

За таку дегустацію в окупованому Криму Берлусконі отримав від СБУ трирічну заборону на в’їзд в Україну. А директор комбінату Яніна Павленко — кримінальну справу і підозру від української прокуратури у заволодінні майном в особливо великих розмірах. Лише цю пляшку хересу оцінили у $90 тис.

Берлусконі — про війну в Україні

Після початку повномасштабної війни росії в Україні Берлусконі визнав, що розчарований та засмучений діями свого друга путіна.

Але вже за місяць заявив, що Європа повинна «спробувати змусити українців прийняти пропозиції російського президента».

Про Зеленського Берлусконі заявив, що не став би з ним зустрічатися (на відміну від чинного прем’єр-міністра Італії Джорджи Мелоні), оскільки той, мовляв, винний у розв’язанні конфлікту.

Після цих слів Берлусконі отримав гарячу критику навіть від власної Forza Italia і був змушений пом’якшити свій запал. «Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували і в Італії, і в Європі за допомогу Україні як шляхом фінансування, так і постачання зброї. Я завжди був на боці українського народу та світу. Я виступаю за якнайшвидше дипломатичне рішення, бо ця війна несе погрози всім», — відписався політик у соцмережах.

Скандали Берлусконі: несплата податків та секс-вечірки

Скандали були невід’ємною частиною життя Сільвіо Берлусконі.

Загалом політик був підозрюваним у 60 різних справах. Там майже весь «джентльменський набір» — розкрадання, ухилення від сплати податків, складання хибних фінансових звітів, спроба дати хабар судді.

Крізь сито недосконалої, а часом і відверто корумпованої правової системи Італії до суду дійшли лише декілька справ.

У 2013-му Берлусконі визнали винним в ухиленні від сплати податків, засудили до чотирьох років ув’язнення. Але через вік ув’язнення замінили на рік громадських робіт. Дрібниці.

Куди гучнішими були звинувачення Сільвіо у влаштуванні оргій на власній віллі.

У книзі по Берлусконі писали про стриптизерок, що дефілюють у супроводі оркестру в костюмах монашок і медсестер, про садомазохістські ігри і ще багато чого пікантного.

Спочатку Берлусконі заявляв, що все це перебільшення, що він «не такий великий винахідник», і взагалі то були не оргії, а звані обіди. Згодом він обмовився, що займатися сексом у приватному будинку не є злочином.

Окрема історія була у Сільвіо із 17-річною марокканською танцівницею Каримою Махруг на прізвисько Рубі. Політика звинуватили у сексуальному зв’язку з неповнолітньою та у зловживанні службовим становищем при спробі її звільнення з поліції.

Мільярдер запевняв, що не знав, що дівчині не було 18 років, що виглядала вона старше, що за секс їй не платив, а взагалі був розчулений її історією і хотів допомогти знайти їй роботу. Йому не дуже повірили і присудили сім років у в’язниці.

Але знову адвокатам вдалося досягти повного виправдання.

Дружини і діти Сільвіо Берлусконі

Берлусконі ніколи не приховував, що любить гедоністичний спосіб життя і спілкування з молодими людьми (переважно жіночої статі). Він і сам молодився як міг, навіть зробив пластичну операцію з омолоджування.

Сільвіо Берлусконі був офіційно одружений двічі. Від першого шлюбу з Карлою Ельвірою дель Ольйо у нього залишилося двоє дітей — дочка Марія Ельвіра та син П’єр Сільвіо. З другою дружиною — Веронікою Ларіо — Берлусконі провів 30 років і остаточно розлучилися у 2014-му.

Історія кохання закінчилась, як водиться у Берлусконі, скандалом. Спочатку суд призначив жінці аліменти у розмірі 3 млн євро на місяць. Берлусконі оскаржив це рішення. В результаті спочатку розмір аліментів скоротили до 2 млн, потім до 1,4 млн, а зрештою скасували зовсім і змусили Вероніку повернути мільярдеру все, що той встиг виплатити.