Підрив Каховської ГЕС: через підтоплення Херсона загинули ще двоє людей

У понеділок, 12 червня, в одному з районів Херсона знайшли двох загиблих через підтоплення міста.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що утопленими виявили невідому жінку та 50-річного чоловіка.

Загалом станом на 12 червня відомо про 10 загиблих через підрив дамби Каховської ГЕС. Ще 20 людей — поранені, в тому числі п’ятеро поліцейських та двоє рятувальників.

Безвісти зниклими вважаються 35 осіб, серед них семеро дітей.

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