Український фільм “Борщ. Секретний інгредієнт” дивитися онлайн – ВІДЕО

Фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» із Євгеном Клопотенком – документальний тревел-проєкт, у межах якого Клопотенко вирушає в подорож Україною, аби віднайти «секретні інгредієнти» борщу. Зокрема, розібратися, який український борщ є «справжнім»: на свинині, птиці, рибі або грибах.
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Як зазначає Amazing Ukraine у фільмі йдеться про те, який борщ готують на Київщині, Галичині, Одещині, в Карпатах, у їдальнях Чорнобильської АЕС і на військовій польовій кухні під Бердянськом.
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На Netflix за посиланням
На Megogo за посиланням
На Sweet.tv за посиланням
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