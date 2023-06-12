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Український фільм “Борщ. Секретний інгредієнт” дивитися онлайн – ВІДЕО

12.06.2023

Фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» із Євгеном Клопотенком – документальний тревел-проєкт, у межах якого Клопотенко вирушає в подорож Україною, аби віднайти «секретні інгредієнти» борщу. Зокрема, розібратися, який український борщ є «справжнім»: на свинині, птиці, рибі або грибах.

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Як зазначає Amazing Ukraine у фільмі йдеться про те, який борщ готують на Київщині, Галичині, Одещині, в Карпатах, у їдальнях Чорнобильської АЕС і на військовій польовій кухні під Бердянськом.

Дивитися онлайн Фільм «Борщ. Секретний інгредієнт»

На Netflix за посиланням

На Megogo за посиланням

На Sweet.tv за посиланням

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