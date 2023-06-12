13 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися в цей день

Яке свято 13 червня

13 червня в Україні відзначають День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році. Саме у цей день дев’ять років тому українські військові здійснили операцію, внаслідок якої окупанти втратили контроль Маріуполем.

Також у світі відзначають Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.

У Естонії, Литві та Латвії 13 червня — День жертв комуністичних репресій.

Яке релігійне свято 13 червня

13 червня за церковним календарем — день пам’яті мученика Єрмія. У час гоніння за християн цар піддав його тортурам за віру. Після довгих спроб вбити мученика його повісили донизу головою і через три дні умертвили мечем.

Хто святкує іменини 13 червня

У вівторок, 13 червня, день ангела відзначають Борис, Микола, Філіп, Роман, та Христина.

Які події відбулися 13 червня

1589 — англійські пірати під проводом Френсіса Дрейка здійснили морський напад на Лісабон.

1892 — у Києві запустили перший у Російській імперії електричний трамвай.

1895 — У Французькій республіці пройшли перші у світі автомобільні перегони.

1913 — Американці Хадсон Стак і Гаррі Карстенс вперше зійшли на найвищу вершину Аляски гору Мак-Кінлі, висотою понад 6 тис. метрів.

1966 — Папа Римський Павло VI скасував «Індекс заборонених книг», який діяв з 1557 року. Його створили з метою відгородити церкву та саму віру й моральність від зазіхань на основоположні принципи та від богословських ухилів. У списках заборонений була майже вся українська література. Зокрема, твори Котляревського, Шевченка, Франка, Стефаника, Лесі Українки.

1983 — космічна станція Pioneer 10 перетнула орбіту Плутона. Це був перший об’єкт, що вийшов за межі Сонячної системи.

1984 — у США вийшов перший серійний мобільний телефон Dynatac 8000x від Motorola. Ціна пристрою становила $3995.

2000 — італійський президент Кароло Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який здійснив замах на Папу Римського Івана Павла II у 1981 році.

2014 — Маріуполь визволили від проросійських терористів.

Хто народився 13 червня

1831 — Джеймс Максвелл, шотландський фізик, який розробив теорію електромагнітного поля та вперше отримав стійке фотозображення.

1870 — Жюль Борде, бельгійський вчений, лауреат Нобелівської премії за відкриття імунних властивостей антитіл сиворотки крові.

1889 — Адольф Пегу, французький льотчик-ас, першим в історії виконав «мертву петлю».

1894 — Лео Каннер, американський психіатр українського походження, один із зачинателів дитячої психіатрії.

1915 — Дон Бадж, американський тенісист, першим виграв «Великий шолом».

1943 — Малкольм Макдауел, англійський актор.

1968 — Девід Грей, британський співак та композитор.

1980 — Маркус Вінкельгок, німецький автогонщик, пілот Формули-1.

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