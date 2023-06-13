Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2023 року

Росіяни продовжують намагатися повністю захопити Луганську та Донецьку області, тривають важкі бої. За минулу добу на фронті відбулось 26 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, за минулий тиждень у Донецькому та Таврійському операційних районах просування українських військ склало 6,5 км, площа території взятої під контроль — 90 кв.км. Сили оборони звільнили сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

На Бахмутському напрямку за тиждень просування військ на лівому фланзі — 1,5 км, правому — 3,5 км, площа території взятої під контроль — 16 кв.км.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі та Хотіївка Чернігівської області, Середина-Буда, Товстодубове, Сопич, Заруцьке, Гірки, Білопілля, Юнаківка, Запсілля і Степок Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Веселого на Харківщині та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори. Від ворожих артобстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне та Суха балка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив безуспішний наступ у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Зокрема, Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Жереб’янки, Лобкове і Кам’янське Запорізької області, Новоберислав, Веселе, Козацьке, Чорнобаївка, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Українська авіація за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по ЗРК противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три пункти управління, два ЗРК, район зосередження особового складу противника та три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

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