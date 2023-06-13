Сили ППО збили 11 крилатих ракет та ударний дрон, які випустили росіяни

У ніч на 13 червня окупанти впустили по території України 14 крилатих ракет Х-101/555. 11 з них знищили українські захисники.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

«Уночі 13 червня ворог завдав удару із стратегічної авіації — восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку», — йдеться в повідомленні.

Уночі сили протиповітряної оборони знищили 10 крилатих ракет та один дрон. Ще одну ракету військові ліквідували уранці під час повторної атаки.

Над Києвом та областю, за даними КМВА, були виявлені та успішно знищені усі ворожі цілі. Інформація про постраждалих та жертви не надходила.

Над Дніпропетровщиною три крилаті ракети збили бійці ПвК «Схід». Але є і влучання — під ударом опинилась багатоповерхівка та інші об’єкти у Кривому Розі.

У Харкові дрони поцілили в об’єкти цивільної інфраструктури, повідомив мер Ігор Терехов.

Постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.