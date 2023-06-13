Бійці ССО за допомогою FPV-дронів зупинили ворожий штурми на півдні (відео)

Військові навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ліквідували противника, що штурмом намагався зайняти позиції Сил оборони.

Відео бойової роботи з дрона показали у пресслужбі ССО.

Атаку окупантів воїни ССО разом відбивали разом з піхотинцями на південному напрямку. Згодом росіяни повторили спробу штурму, але українські бійці її також успішно відбили.

«Під час бою надзвичайну ефективність продемонстрували оператори FPV-дронів ССО України. Попри намагання ворожих бійців сховатися в укриттях багато із них були знищені ударами безпілотників», — розповіли військові.

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