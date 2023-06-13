В «Укрзалізниці» викрили новий епізод корупції у закупівлях на понад 200 млн

НАБУ і САП викрили новий випадок масштабної корупції при закупівлі газу для «Укрзалізниці».

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Йдеться про махінації на суму 206 млн грн. Зараз під підозрою чотири особи.

Зловмисники використовували базовий договір закупівлі, до якого постійно підписувались додаткові угоди. Це дозволяло не проводити відкритих торгів для закупки газу. Різницю у ціні ділили між собою учасники схеми.

Так, у лютому 2017 року газ для «Укрзалізниці» закупили за 10024,20 грн за 1 тис. куб. м, тоді як ринкова ціна була 9121,49 грн за 1 тис. куб. м. Висновок товарознавчої експертизи це підтвердив.

При цьому, це ж підприємство одночасно продавало газ іншим покупцям за значно нижчими цінами, ніж для «УЗ». Така схема діяла з 2016 по 2020 роки.

Зазначають, що НАБУ і САП розпочали розслідувати справу у лютому 2020 року. А восени цього ж року власник залученої до схеми компанії-постачальника став депутатом облради. Відзначають, що він фігурує в іншій справі щодо махінацій з поставкою мазуту та дизельного пального для «УЗ» на 100 млн грн.

Зараз до кримінальної відповідальності притягують майже кожного очільника філії «Центру забезпечення виробництва» з 2015 року і донині. Загалом це вісім осіб.

«НАБУ неодноразово зверталось до Уряду з рекомендаціями щодо усунення причин і умов, які сприяють корупції в УЗ. Надані рекомендації залишаються актуальними», — додали у пресслужбі.

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