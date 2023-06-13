Морпіхи показали, як звільняли від росіян Макарівку на Донеччині (відео)

11 червня стало відомо, що село Макарівка Донецької області вдалося звільнити від російських окупантів. У 35 бригаді морської піхоти показали, як це відбувалось.

Відео оприлюднили у пресслужбі бригади.

«Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області», — йдеться в повідомленні.

Військові розповіли, що у ході операції частину особового складу ворога знищено, іншу частину — взяли у полон. Деяким окупантам вдалося втекти.

Зараз у населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.

На кадрах показали бої за Макарівку. Бійці розповіли, що окупанти почали нищити село з авіації та артилерії, коли зрозуміли, що не можуть його утримати.

Також 11 червня українські захисники звільнили Благодатне на Донеччині.

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