СБУ затримала очільника «філії донбасгаза днр», який обігрівав казарми рф у Лимані під час окупації

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у звільненому Лимані на Донеччині. Він організував обігрів будівель, де базувались росіяни.

Про це повідомили у СБУ.

Зрадник — колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані. Під час окупації міста він вирішив співпрацювати із загарбниками. За це окупанти призначили фігуранта керівником так званої «філії донбасгаза днр» у Лимані.

Зловмисник одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де перебували окупаційні угруповання рф. При цьому, оселі місцевих він вирішив залишити без теплопостачання.

Після деокупації Лиману зрадник намагався втекти до захопленого Єнакієвого. Але правоохоронці викрили і затримали його.

Слідчі Служби безпеки оголосили фігуранту підозру за колабораційну діяльність. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, розслідування триває.

Раніше СБУ повідомила про підозру командиру росгвардії Костянтину Юдіну, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською мовою.

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