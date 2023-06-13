Українські соцмережі вибухнули мемами про Тараса Чорновола (фото)

Українські соцмережі заповнили меми про екснардепа Тараса Чорновола, якого активісти у Києві облили зеленкою та кинули в смітник.

Причиною, ймовірно, стали його образливі висловлювання на адресу нареченої загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі») Аліни Михайлової.

Chas News зібрав найкращі меми та фотожаби про цю ситуацію.

Частина із них згадує й батька Тараса Чорновола — дисидента В’ячеслава Чорновола.

І ще трохи народної творчості.

Нагадаємо, попереднім інфоприводом, який породив цілу хвилю мемів, був напад акули на росіянина у Хургаді.

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