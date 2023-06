All Right запускає безкоштовні уроки англійської мови для дітей військовослужбовців

Провідна онлайн-школа англійської мови All Right оголосила про запуск нової ініціативи з безкоштовного навчання англійської мови для дітей військовослужбовців. У рамках ініціативи 80 дітей зможуть отримати доступ до 3-місячного курсу англійської мови абсолютно безкоштовно.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє UAINFO.org.

Читай також: Черговий обмін полоненими: додому повернулися 95 українських захисників

Програма розроблена, щоб надати дітям наших захисників та захисниць можливість вивчати англійську мову, яка є ключовою навичкою для їхньої майбутньої освіти та перспектив працевлаштування. Родини з дітками, де один із батьків є військовослужбовцем, можуть подати заявку на участь у програмі, заповнивши форму на вебсайті All Right.

Ця ініціатива є продовженням проєкту All Right щодо допомоги дітям в Україні. Навесні 2022 року компанія надала всім охочим дітям з України безкоштовний доступ до розмовних клубів англійською мовою. Розмовні клуби – це групові заняття, де діти з усього світу в невеликих групах до 8 осіб під керівництвом сертифікованого викладача обговорюють цікаві для них теми та практикують розмовну англійську.

«Ми з гордістю запускаємо цю ініціативу, щоб підтримати дітей наших відважних

військовослужбовців», – сказав Олег Оксюк, генеральний директор All Right. «Надаючи безкоштовні уроки англійської мови, ми сподіваємося допомогти цим дітям розвинути мовні навички, необхідні для досягнення успіху в майбутньому».

У програмі беруть участь діти віком від 7 до 10 років, батьки яких у лавах ЗСУ.

Безкоштовний курс включатиме доступ до інтерактивної онлайн-платформи All Right, а також групові уроки в реальному часі з кваліфікованими викладачами англійської мови.

Ця ініціатива є частиною постійного прагнення All Right зробити високоякісну англійську освіту доступною для всіх, незалежно від їх походження та обставин.

Щоб дізнатися більше про програму та як подати заявку, відвідайте вебсайт All Right за адресою https://kids.allright.com/eng_ua_summercourse.