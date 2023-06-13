У Києві виділять 300 млн грн на встановлення модульних укриттів

Міська влада виділить 300 млн грн на встановлення модульних бетонних укриттів у Києві.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, протягом трьох-п’яти днів Департамент муніципальної безпеки КМДА, ДСНС та голови районних адміністрацій мають визначитися з кількістю необхідних укриттів та місцями їх встановлення.

Попередньо, мова йде про 200-250 конструкцій. Глави районів також мають надати інформацію щодо необхідністю встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитсадків, де відсутні підземні укриття.

Нагадаємо, згідно з останньою перевіркою, вільно-доступними у столиці виявились менше половини укриттів, лише 44%.

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