США можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном – WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, надасть Силам оборони України бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Як передає Amazing Ukraine, про це з посиланням на “офіційні особи” пише The Wall Street Journal.

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“Високопосадовець адміністрації повідомив The Wall Street Journal, що, схоже, немає серйозних перешкод для затвердження боєприпасів”, – йдеться у статті.

Це сталося, уточнили газеті, після “декілька тижнів внутрішніх дебатів” про те, як оснастити 31 танк Abrams, які США передадуть Україні, ймовірно, до осені.

Пентагон “закликав”, щоб Abrams були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які використовуються армією США і “дуже ефективні проти російських танків”. Журналісти зазначили без посилання на джерело такої інформації, що такий тип снаряда “здатен пробити лобову броню російського танка здалеку”.

Збіднений уран – метал високої щільності (приблизно втричі вищий за щільність заліза), у військовій промисловості використовується для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.