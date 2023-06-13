Українців попереджають про зміни в законодавстві про виїзд дітей за кордон

Держприкордонслужба попереджає про зміни в законодавстві стосовно виїзду дітей за кордон.

По закону, довіреності, видані без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом, діятимуть під час воєнного стану та протягом місяця з дня його припинення.

Але довіреності на білому папері, видані після 23 травня, втрачають свою дійсність. Ті, які видали до цієї дати, будуть перевіряти прикордонники шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності.

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