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14 червня у Кривому Розі оголосили Днем жалоби

13.06.2023

Станом на 13:00  десять людей загинуло внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу. Одна людина перебуває під завалами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Олександр Вілкул.

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28 людей дістали поранення, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Рятувальна операція триває.

У Кривому Розі 14 червня оголошено Днем жалоби.

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