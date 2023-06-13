14 червня у Кривому Розі оголосили Днем жалоби

Станом на 13:00 десять людей загинуло внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу. Одна людина перебуває під завалами.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Олександр Вілкул.
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28 людей дістали поранення, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.
Рятувальна операція триває.
У Кривому Розі 14 червня оголошено Днем жалоби.
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