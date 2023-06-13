14 червня у Кривому Розі оголосили Днем жалоби

Станом на 13:00 десять людей загинуло внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу. Одна людина перебуває під завалами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Олександр Вілкул.

Читай також: Черговий обмін полоненими: додому повернулися 95 українських захисників

28 людей дістали поранення, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Рятувальна операція триває.

У Кривому Розі 14 червня оголошено Днем жалоби.