У Києві встановлять понад 250 модульних укриттів

У Києві буде встановлено понад 250 наземних бетонних укриттів. Витрати на цей проект оцінюються у 300 млн грн.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення.
Таке рішення ухвалили сьогодні, 13 червня, на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
“Глави районів також мають надати інформацію щодо необхідності встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитсадків, де відсутні підземні укриття”, — зазначив Кличко.
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