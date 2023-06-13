На місці ракетного удару в Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію

Пошуково-рятувальна операція на місцях ракетних ударів у Кривому Розі завершена. Триває розбір конструкцій.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Всього в місті загинули 11 цивільних. Частину тіл витягнули з-під завалів складу приватного підприємства, інші загинули від удару по п’ятиповерхівці.

Також після російського обстрілу постраждали 28 людей, з них 12 перебувають у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. 14 червня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби.

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