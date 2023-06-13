Через підрив росіянами Каховської ГЕС пошкоджено та знищено 10 бібліотек

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у зоні затоплення опинились українські археологічні памʼятки, музеї та бібліотеки. За даними команди HeMo Ukrainian Heritage Monitoring Lab 10 бібліотек назавжди знищені або понівечені.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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У списку опинилися:

Херсонська міська бібліотека-філія №7 для дітей (м. Херсон)

Корсунська сільська бібліотека-філія (с. Корсунка)

Кринківська сільська бібліотека (с. Кринки)

Олешківська міська бібліотека № 3 (м. Олешки)

Сагівська сільська бібліотека (с. Саги)

Солонцівська сільська бібліотека (с. Солонці)

Кардашинська сільська бібліотека (с. Кардашинка)

Білогрудівська сільська бібліотека (с. Білогрудове)

Голопристанська міська бібліотека (м. Гола Пристань)

Філія Голопристанської міської бібліотеки з обслуговування дітей (м. Гола Пристань)

У коментарі Суспільне Культура директорка КЗ “Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара” Надія Коротун зауважила, що їхній бібліотеці пощастило, адже вона розташовується на височині і вода до них не дійшла.

Однак перед бібліотекою існують інші виклики: росіяни продовжують обстрілювати Херсон. “Ми розташовуємось на правому березі, а наш ворог — на лівому; можемо в очі одне одному дивитись”, — сказала Надія Коротун.

Вона додала, що бібліотека не обслуговує читачів фізично, але продовжує працювати онлайн: зокрема проводить заняття для дітей та дорослих. Але найголовніше для них — захистити будівлю та фонди від руйнувань. Після того, як на початку вторгнення вибуховою хвилею вибило вікна, співробітники закрили їх плівкою і наразі планують накрити ще й покрівлю, щоби дощ не проник усередину будівлі.