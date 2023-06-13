77 українських видавців представлять новинки на “Книжковому Арсеналі”

До “Книжкового Арсеналу”, який у 2023 році триватиме 22-25 червня, 77 українських видавців представили 1300 новинок, що вийшли протягом року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: США можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном – WSJ

Найбільше книжок до фестивалю надали:

Vivat

“Ранок”

“Видавництво Старого Лева”

“Клуб сімейного дозвілля”.

Цьогоріч на “Вітрину новинок”, яку організовує видання “Читомо”, подалося й створене під час війни видавництво “Бородатий Тамарин”.

Найбільша кількість книжок представлена у категоріях “Українська художня література”, “Нон-фікшн”, “Зарубіжна художня література”, “Дитячі ігрові книжки”.

Водночас зменшилася кількість видань у категорії “Дитяча проза та поезія” та “Підліткова література”, проте збільшилася кількість видань у розділі “Книжки про війну”.

Майже незмінними залишилися категорії з виданнями “Мистецькі видання”, “Графічна проза” та “Поезія”.

Загалом ознайомитися з новинками можна в 11 категоріях.

Координаторка проєкту Анастасія Загоруй зазначає, що попри змінений формат Арсеналу, “Вітрина новинок продемонструє усі здобутки галузі”.

Новинки подивитися можна у розділі “Вітрина новинок — рік стійкості” на сайті культурно-видавничого проєкту “Читомо”. У просторі “Книжкового Арсеналу” вітрину розмістять у секції А.

“Росіяни тоннами знищували цілі склади й бібліотеки українських книжок, але видавці зможуть їх наповнити знову, але вже не книжками з російським чи радянським наративом. А й книжками про цю війну, яких за рік вийшло — десятки. Наше завдання — купувати, читати їх і так підтримувати видавців”, — вважає Оксана Хмельовська, головна редакторка сайту “Читомо”.