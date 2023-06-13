День медика в Україні відзначатимуть 27 липня: указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня медичного працівника 27 липня.

Відповідний документ опубліковано на сайті президента.

«Ураховуючи значення сфери охорони здоров’я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медпрацівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя та рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю установити в Україні професійне свято сфери працівників охорони здоровʼя — День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня», — мовиться в указі.

Указ про відзначення свята медиків 18 червня за 1994 рік втратив чинність.

Причиною перенесення Дня медика на інший день є те, що попередня дата була затверджена ще у 1980 році Указом Президії Верховної Ради СРСР, через що українські лікарі відзначали свято в один день з росіянами та білорусами.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.