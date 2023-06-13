Україна отримає ще 100 мільйонів євро на відновлення від ЄІБ

Єврокомісія та Європейський інвестиційний банк погодилися надати гарантію ЄС, яка дозволить ЄІБ надати Україні 100 мільйонів євро нової позики на швидке відновлення.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.
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Зазначається, що ця гарантія Євросоюзу є одним із елементів ініціативи ЄС для України (EU4U), яку ЄІБ схвалив у березні 2023 року і яка також включає фонд EU4Ukraine та пакет технічної допомоги та консультацій у розмірі 100 млн євро з власних коштів банку.
Надані кошти Україна зможе використати, наприклад, для ремонту муніципальної чи енергетичної інфраструктури.
“ЄС посилює підтримку для задоволення потреб України у швидкому відновленні. Окрім 1 млрд євро на швидке відновлення для підтримки критично важливих секторів, узгоджена гарантія ЄС дозволяє ЄІБ позичити Україні додаткові 100 млн євро на дуже вигідних умовах. Ми сповнені рішучості повернути життя всім громадам України, які потерпають від агресії Росії”, – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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