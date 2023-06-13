Привітання з Днем батька 2023: вірші та картинки

День батька 2023 — це міжнародне свято, яке відзначають одночасно по всьому світу, традиційно — в третю неділю червня. Першою країною, в якій татки отримали своє свято, стали США. В останні роки ця традиція зробилася набагато популярнішою, прийшла вона і в Україну.

В 2023 році День батька (День тата) припадає на 18 червня

Команда Amazing Ukraine підготувала найяскравіші сердечні вітання з Днем батька (з Днем тата). Обирай і вітай найдорожчого чоловіка в своєму житті.

Картинка з Днем батька

Картинка з Днем батька 2023 Картинка з Днем батька 2023, з Днем тата

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Ти — найкращий в світі тато, в цьому сумнівів нема! І зі святом татусів вітає, твоя любляча сім’я!

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Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров’я, благополуччя і пам’ятай – ми завжди з тобою поруч!

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Картинка з Днем батька 2023, з Днем тата Картинка з Днем батька 2023

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Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато

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З Днем батька у прозі Привітання з Днем батька 2023

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Шановний і рідний батько! Я вітаю тебе зі святом! Ти був завжди поруч у важкі часи, коли це було так потрібно! Ти наш захист, опора!Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!

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Привітання з Днем батька 2023 Привітання з Днем батька 2023

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Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасиві і довгі літа.

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Картинка з Днем батька, з Днем тата Картинка з Днем батька 2023

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В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежну любов! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров’я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

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Картинки з Днем батька 2023 Картинка з Днем батька, з Днем тата

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Нині з Днем батька рідного тата

Дуже хочеться всім привітати!

Побажання найкращі лунають:

Щастя, сил та наснаги бажають!

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

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Як складно бути Батьком з великої літери! Ми вітаємо тебе, наш герой, з Днем усіх Отців! Нехай всі дні поруч з нами будуть для тебе незабутніми, найрадіснішими і прекрасними. Нам пощастило мати такого чоловіка і батька. Нехай здоров’я тебе не підводить, а в домі панує мир і затишок в оселі.

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Дорогий татко! Вітаю з Днем батька і бажаю тобі щастя, міцного здоров’я і щоб життя завжди було в радість. Будь вічно молодим і нехай доля завжди винагороджує тебе за старання і працю!

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Картинка з Днем батька, з Днем тата

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Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

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Привітання з Днем батька 2023 Привітання з Днем батька 2023

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Вітаю з Днем батька! Бажаю завжди залишатися прикладом сміливості, мудрості, впевненості і сили!

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Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

***

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

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Картинка з Днем батька, з Днем тата

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Днем батька, татку милий! Для мене ти — кращий від усіх. Знаходь на справи завжди сили, нехай благоволить успіх!

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Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

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Листівки з Днем батька 2023 Привітання з Днем батька 2023

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Сонячного і веселого, дорогого тата і вірного сім’янина вітає любляча дочка! Ти особлива людина, і я можу пишаєтися тобою. Спасибі, що завжди залишаєш мені приклад для наслідування. Бажаю тобі відмінного здоров’я, бадьорості, сил, віри і надії.

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Кожен день з тобою – свято!

Ти – найкращий в світі тато!

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Привітання з Днем батька 2023

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День батька – священне свято!

Його потрібно почитати!

Всіх батьків без винятку,

Будемо всі ми вітати!

Наша гордість і опора!

Наші любі батьки!

Ви для нас приклад здоровий!

Ви по життю молодці!

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Привітання з Днем батька 2023

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Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

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Привітання з Днем батька 2023

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Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

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Картинка з Днем батька, з Днем тата