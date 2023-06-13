Привітання з Днем батька 2023: вірші та картинки

День батька 2023 — це міжнародне свято, яке відзначають одночасно по всьому світу, традиційно — в третю неділю червня. Першою країною, в якій татки отримали своє свято, стали США. В останні роки ця традиція зробилася набагато популярнішою, прийшла вона і в Україну.
В 2023 році День батька (День тата) припадає на 18 червня
Команда Amazing Ukraine підготувала найяскравіші сердечні вітання з Днем батька (з Днем тата). Обирай і вітай найдорожчого чоловіка в своєму житті.
Картинка з Днем батька
Картинка з Днем батька 2023Картинка з Днем батька 2023, з Днем тата
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Ти — найкращий в світі тато, в цьому сумнівів нема! І зі святом татусів вітає, твоя любляча сім’я!
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Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров’я, благополуччя і пам’ятай – ми завжди з тобою поруч!
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Картинка з Днем батька 2023, з Днем татаКартинка з Днем батька 2023
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Тато мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і самий надійний.
Обнімаю і цілую я тебе у свято
Ти найкращий в світі, мій хороший тато
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З Днем батька у прозіПривітання з Днем батька 2023
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Шановний і рідний батько! Я вітаю тебе зі святом! Ти був завжди поруч у важкі часи, коли це було так потрібно! Ти наш захист, опора!Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!
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Привітання з Днем батька 2023Привітання з Днем батька 2023
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Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасиві і довгі літа.
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Картинка з Днем батька, з Днем татаКартинка з Днем батька 2023
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В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежну любов! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров’я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!
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Картинки з Днем батька 2023Картинка з Днем батька, з Днем тата
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Нині з Днем батька рідного тата
Дуже хочеться всім привітати!
Побажання найкращі лунають:
Щастя, сил та наснаги бажають!
Любий тату, здоров’я міцного,
Вірних друзів, та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку, любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!
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Як складно бути Батьком з великої літери! Ми вітаємо тебе, наш герой, з Днем усіх Отців! Нехай всі дні поруч з нами будуть для тебе незабутніми, найрадіснішими і прекрасними. Нам пощастило мати такого чоловіка і батька. Нехай здоров’я тебе не підводить, а в домі панує мир і затишок в оселі.
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Дорогий татко! Вітаю з Днем батька і бажаю тобі щастя, міцного здоров’я і щоб життя завжди було в радість. Будь вічно молодим і нехай доля завжди винагороджує тебе за старання і працю!
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Картинка з Днем батька, з Днем тата
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Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!
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Привітання з Днем батька 2023Привітання з Днем батька 2023
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Вітаю з Днем батька! Бажаю завжди залишатися прикладом сміливості, мудрості, впевненості і сили!
***
Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!
***
Хай ладяться справи у тебе, татусь,
Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,
Бажаю тобі довгих, світлих років,
Хай лине удача із різних боків,
Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,
Та років до ста молодим залишайся!
***
Картинка з Днем батька, з Днем тата
***
Днем батька, татку милий! Для мене ти — кращий від усіх. Знаходь на справи завжди сили, нехай благоволить успіх!
***
Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
***
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Листівки з Днем батька 2023Привітання з Днем батька 2023
***
Сонячного і веселого, дорогого тата і вірного сім’янина вітає любляча дочка! Ти особлива людина, і я можу пишаєтися тобою. Спасибі, що завжди залишаєш мені приклад для наслідування. Бажаю тобі відмінного здоров’я, бадьорості, сил, віри і надії.
***
Кожен день з тобою – свято!
Ти – найкращий в світі тато!
***
Привітання з Днем батька 2023
***
День батька – священне свято!
Його потрібно почитати!
Всіх батьків без винятку,
Будемо всі ми вітати!
Наша гордість і опора!
Наші любі батьки!
Ви для нас приклад здоровий!
Ви по життю молодці!
***
Привітання з Днем батька 2023
***
Золоті в Вас, тату, руки,
Все Ви вмієте робити,
і діток навчить науки,
І гвіздок в стіну забити.
Будьте нам завжди здорові,
і веселі, і привітні,
Злі не будьте, лиш суворі,
І в житті лише радійте.
***
Привітання з Днем батька 2023
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***
Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!
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Картинка з Днем батька, з Днем тата
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