Збитки довкіллю через війну в Україні у 2022 році сягають майже 300 млрд грн

Збитки довкіллю через бомбардування військових об’єктів в Україні у 2022 році сягають майже 300 млрд грн.

Про це Military Media Center повідомив майор Владислав Дудар, представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України.

Таку оцінку дала спільна робоча група за участю фахівців Міноборони та Міндовкілля. За усіма фактами бомбардувань військова прокуратура та СБУ зареєстрували кримінальні провадження.

«За цей рік ми провели обстеження близько 40 об’єктів, і відповідні розрахунки зараз проводяться Держекоінспекцією», — додав Дудар.

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