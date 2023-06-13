Росія не дає ООН гарантій безпеки для допомоги жертвам підтоплень

ООН повідомляє, що рф не надала організації гарантій безпеки, щоб її представники могли допомогти постраждалим жителям лівого берега Херсонщини.

Про це йдеться в заяві речника Савіано Абреу.

ООН взаємодіяла з урядами України та рф, аби отримати доступ до всіх цивільних, яких зачепило підтоплення після підриву росією Каховської ГЕС. Організація має човни, персонал та припаси, аби допомогти постраждалим. Але рф не дає гарантій безпеки, щоб перейти лінію фронту.

Ці гарантії необхідні для безпеки команди. Тому поки ООН обіцяє продовжити надавати допомогу тільки на підконтрольній Україні території.

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