Франція активізує постачання зброї Україні – заява Макрона

Франція та інші партнери активізують постачання зброї Україні, щоб допомогти контрнаступу ЗСУ.
Як передає Amazing Ukraine, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Reuters.
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“Ми зробили все, щоб допомогти. Ми активізували постачання боєприпасів, зброї та озброєних транспортних засобів”, – зазначив Макрон.
Французький президент підкреслив, що допомога триватиме в найближчі тижні.
Він також додав, що нещодавно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, який підтвердив початок контрнаступу.
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