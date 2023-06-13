«Санітарна зона», Каховська ГЕС та інше. Про що говорив путін на зустрічі з воєнкорами

13 червня володимир путін провів зустріч із так званими військовими кореспондентами та говорив із ними про війну в Україні та інші події.

На початку російський президент заявив, що «росія була налаштована на хороші стосунки зі всіма сусідами після розпаду СРСР» і нібито досі дотримується цієї тактики.

Також путін не оминув улюблену тему про «розпад» рф. Президент росії вважає, що «інші країни намагаються розпилювати рф, бо вона дуже велика». Не забув диктатор й вказати, що «росія десятиліттями годувала Україну», але їй «не давали жодних шансів вибудувати нормальні стосунки з братнім українським народом».

Що стосується війни в Україні, то путін продовжує наполягати, що ніяких змін у цілях «спецоперації» не відбулось. Російський президент визнав, що контрнаступ ЗСУ почався, однак, за його словами, «ніде не мав успіху». Хоча українські сили вже підтвердили звільнення низки населених пунктів, зокрема, Благодатного, Сторожового, Новодарівки та інших.

Провини рф у підриві Каховської дамби путін не визнає та звинувачує Київ. Також він обіцяє створити на території України «санітарну зону», якщо обстріли території рф продовжаться. Однак, що це таке, путін не уточнив.

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